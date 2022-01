Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße-Hohe Beanstandungsquote bei LKW-Kontrolle der Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Am 19.01.2022 zwischen 09:00-12:00 Uhr wurde in der Branchweilerhofstraße durch Polizeibeamte der Polizeidirektion Neustadt/W. eine Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt Schwerverkehr durchgeführt. Bei der Kontrolle von zwölf Lastkraftwagen konnten neben kleineren technischen Mängeln und fehlenden Ausrüstungsgegenständen auch Verstöße gegen die Lenk-und Ruhezeiten festgestellt werden. Einen Fahrzeugführer erwartet nun sogar ein Ermittlungsverfahren wegen der Fälschung technischer Aufzeichnungen. Insgesamt wurden sechs Lastkraftwagen beanstandet, was eine Beanstandungsquote von fünfzig Prozent ergibt. Alle Lastkraftwagen konnten ihre Fahrt nach der Kontrolle jedoch fortsetzen. Bei der Kontrolle waren zehn Kolleginnen und Kollegen der Zentralen Verkehrsdienste Schifferstadt und der Polizeiinspektion Neustadt/W. eingesetzt.

