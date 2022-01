Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Gescheiterter Einbruchsversuch in Kiosk

Bad Dürkheim (ots)

Im Zeitraum des Wochenendes vom 14.01.2022 bis zum 17.01.2022, versuchten bisher unbekannte Täter in das Kiosk der Minigolfanlage an den Salinen einzubrechen. Nachdem die Täter drei Vorhängeschlösser an der Tür des Kiosks durchtrennt hatten, scheiterten sie letztendlich an der verschlossenen Holztür selbst. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 200,- Euro. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat und Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, diese bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer: 06322 9630 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

