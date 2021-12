Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Falsche Bankangestellte am Telefon: Polizei warnt vor neuer Masche "Vishing"

Kreis Kleve (ots)

Enkeltrick, Schockanruf, falsche Polizisten - in die Riege der Betrügereien am Telefon reiht sich nun eine neue Masche ein, vor der die Polizei im Kreis Kleve warnt. Unter dem Begriff Vishing (zusammengesetzt aus Voice und Fishing) versteht man Betrugsversuche, bei denen Täter sensible, persönliche Daten am Telefon erfragen und für kriminelle Zwecke "abfischen" wollen. So melden sich etwa angebliche Bankangestellte der hauseigenen Geldinstitutes telefonisch und machen Angaben über verdächtige Kontobewegungen. Die Betrüger geben an, dass unrechtmäßig Geld vom Konto der Angerufenen abgebucht wurde und sie nun helfen wollen, das Geld zurück zu buchen. Oftmals ist es den Tätern vorab schon gelungen, sich Zugriff auf das Online-Konto ihrer Opfer zu verschaffen und versuchen dann am Telefon, TAN-Nummern für Überweisungen zu erfragen. Über das sogenannte Spoofing ist es den Betrügern zudem möglich, die Nummer der jeweiligen Bank im Telefondisplay erscheinen zu lassen, so dass nicht sofort Verdacht geschöpft wird.

Die Polizei rät:

- Geben Sie keine sensiblen Daten wie Kontodaten oder TAN-Nummern am Telefon preis. - Werden Sie bei einem Anruf skeptisch, bei dem es um Ihr Konto geht, dann legen Sie auf und halten Sie Rücksprache mit Ihrer Bank. Nutzen Sie dabei nicht die Rückruffunktion, sonst werden Sie im Zweifel wieder mit den Betrügern verbunden. - Aktualisieren Sie regelmäßig Ihr Passwort für das Onlinebanking. Nutzen Sie sichere Passwörter! Hier finden Sie Tipps, wie diese aussehen können: https://www.mach-dein-passwort-stark.de/

(cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell