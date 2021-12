Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Radmuttern an VW Golf gelockert

Goch (ots)

Unbekannte Täter haben am Wochenende offenbar die Radmuttern an einem schwarzen VW Golf gelockert, der auf dem Nordring abgestellt war. Als die Besitzerin am Sonntag (12. Dezember 2021) mit dem Wagen losfuhr, bemerkte sie, dass die linken Räder Geräusche erzeugten. Bei einem anschließenden Besuch in der Werkstatt fielen die gelockerten Radmuttern auf. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell