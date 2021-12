Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Wohnhaus

Fenster aufgehebelt

Kleve-Materborn (ots)

Am Mittwoch (15. Dezember 2021) zwischen 12:45 und 17:50 Uhr haben unbekannte Täter das Küchenfenstert eines Einfamilienhauses an der Kuhstraße aufgehebelt, um in das Gebäude zu gelangen. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen nach Diebesgut und erbeuteten mehrere Schmuckstücke. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell