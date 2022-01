Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: PD Schwalm-Eder: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Kassel (ots)

Am Samstag, 22.01.2022, gg. 18:35 Uhr, ereignete sich in der Gem. Schwalmstadt auf der L 3155 in Höhe der Abfahrt Frankenhain ein Verkehrsunfall, bei dem eine 29-jährige Fußgängerin aus Schwalmstadt tödliche Verletzungen erlitt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 56-jährige Fahrzeugführerin aus Gilserberg mit ihrem Pkw die L 3155 aus Schwalmstadt-Treysa kommend in Richtung Gilserberg. In Höhe der Abfahrt Frankenhain kollidierte sie, trotz sofort eingeleiteter Notbremsung, mit der 29-jährigen Fußgängerin, welche die Fahrbahn querte, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Die 29-jährige Fußgängerin erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die L 3155 war für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen bis gg. 22:00 Uhr gesperrt.

