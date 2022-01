Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kabel von Baunataler Baustelle gestohlen: Zeugenhinweise erbeten

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Bislang unbekannte Diebe haben in der Nacht zum heutigen Freitag ihr Unwesen auf einer Baustelle in Baunatal-Hertingshausen getrieben. Sie brachen gewaltsam mehrere Stromverteilerkästen auf, durchtrennten die Kupferkabel und entwendeten sie. Der dabei durch die Täter verursachte Sachschaden von 2.500 Euro ist nach derzeitigem Ermittlungsstand etwa genauso hoch wie der Wert der Beute. Die Kasseler Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können.

Wie die am Tatort in der Grifter Straße eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, hatten die auf der Baustelle beschäftigten Firmen den Diebstahl am heutigen Freitagmorgen um 8 Uhr bemerkt. Wann genau in der Nacht die Tat auf der Baustelle unter der Autobahnbrücke stattfand, ist bislang ungeklärt. Vermutlich nutzten die Täter zum Abtransport der Beute ein größeres Fahrzeug.

Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561-910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell