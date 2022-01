Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kiosk-Einbrecher stehlen Tabakwaren und Alkohol: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum heutigen Freitag in einen Kiosk in der Arnimstraße in Kassel eingebrochen. Dabei erbeuteten sie Münzgeld, Tabakwaren sowie mehrere Flaschen und Dosen Alkohol. Die Kasseler Polizei sucht nun nach Zeugen.

Den Einbruch in ihren Kiosk hatte die Betreiberin am heutigen Freitagmorgen um 7:15 Uhr bemerkt und die Polizei gerufen. Die Täter hatten mit einem Werkzeug gewaltsam die Eingangstür an dem freistehenden Kiosk aufgebrochen. Neben den Tabakwaren in noch unbekanntem Umfang stahlen sie eine geringe Menge Münzgeld, mehrere Flaschen Alkohol und zwei Dutzend Dosen Whiskey-Cola. Wann genau in der Nacht die Tat stattfand und wie die Einbrecher ihre Beute abtransportierten, ist bislang nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561-910 1021

