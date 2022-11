POL-DN: BMW in Merzenich entwendet

Titz (ots) - In Titz haben Unbekannte am frühen Dienstagmorgen (22.11.2022) rund 600 Liter Dieselkraftstoff aus einem Lkw abgepumpt. Der Wagen war auf dem Rastplatz Königstal an der A44 in Richtung Düsseldorf abgestellt. Zwischen Mitternacht und 08:30 Uhr am Morgen öffneten die Täter den Tank des Lkw. Auf bisher unbekannte Weise entwendeten sie dann rund 600 Liter aus dem Fahrzeug. Die Täter flüchteten unerkannt. ...

