Polizei Düren

POL-DN: Senior in seiner Wohnung ausgeraubt

Düren (ots)

Im Darßer Weg in Düren haben Unbekannte am Dienstag (22.11.2022) einen 86-Jährigen in seiner Wohnung ausgeraubt. Der Mann wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 22:40 Uhr klingelten zwei Unbekannte an der Tür des 86-Jährigen. Als er öffnete, schlug ein männlicher Täter dem Mann in sein Gesicht. Der Täter sowie eine zweite Mittäterin durchsuchten im weiteren Verlauf die Wohnung. Mit Beute im unteren vierstelligen Bereich flüchteten die Beiden unerkannt. Der 86 Jahre alte Mann wurde leicht verletzt. Er wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rtw in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die im genannten Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell