Polizei Düren

POL-DN: In nur 20 Minuten: Unbekannte brechen in Testzentrum ein

Jülich (ots)

In Jülich brachen Unbekannte am Montag (21.11.2022) in ein Corona-Testzentrum in der Straße "An der Leimkaul" ein. verschafften sich die Täter Zutritt.

Zum Tatzeitpunkt, zwischen 18:25 Uhr und 18:45 Uhr, befanden sich zunächst zwei Mitarbeiter in dem Testzentrum. Weil jedoch plötzlich der Strom ausfiel, verließen sie die Räumlichkeit um die Ursache zu klären. Als sie wieder eintrafen, stellten die beiden Mitarbeiter fest, dass die Kasse aus dem Testzentrum entwendet wurde. Die Täter machten damit Beute im unteren dreistelligen Eurobereich.

Hinweise zur Tat oder den Täter nimmt die Leitstelle der Polizei entgegen - unter der 02421 949-6425.

