POL-DN: Polizei fasst Taschendieb

Niederzier (ots) - Auf der Staufenstraße in Huchem-Stammeln haben Unbekannte in der Nacht auf Sonntag (20.11.2022) einen Pkw gestohlen. Der oder die Täter waren zwischen 22:30 Uhr am Samstag und 13:10 Uhr am Sonntag unterwegs. Aus einem Carport entwendeten sie einen schwarzen Ford Mustang, Baujahr 2016. Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 an die ...

