Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Alsbach (ots)

Am Montagmorgen befuhr ein 53-jähriger Pkw-Fahrer die L306 aus Ransbach-Baumbach kommend in Richtung Nauort. Im Verlauf der geraden Strecke kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr die Bankette und kollidierte anschließend frontal mit einem Baum. Der Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer wurden hierbei schwerstverletzt. Es besteht jedoch keine Lebensgefahr. Die Personen wurden in ein Krankenhaus verbracht. Ein Rettungshubschrauber war vor Ort. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die L 306 mehrfach kurzfristig gesperrt werden. Bezüglich der Unfallursache werden derzeit Ermittlungen durchgeführt. In diesem Zusammenhang werden mögliche Zeugen gebeten, sich mit der Polizei Höhr-Grenzhausen unter der Tel.-Nr. 02624-94020 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell