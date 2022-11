POL-PDMT: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Montabaur (ots) - Am Dienstag, dem 08.11.2022, kam es in der Zeit von 16:30 bis 17:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Stauffenbergallee in Montabaur zu einem Spendenbetrug. Der Geschädigte wurde zunächst durch den Täter angesprochen. Unter Vortäuschen einer Hilfsbedürftigkeit (hier: Spenden für Menschen mit Behinderung) überreichte der Geschädigte dem Täter letztlich einen geringen ...

