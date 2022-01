Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Ringe - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ringe (ots)

Am 27. Januar kam es um kurz nach 14 Uhr auf der Kanalstraße in Höhe des Rastplatzes Holleberger Moor zu einem Verkehrsunfall. Der 44-jährige Fahrer eines Suzuki fuhr in Richtung Emlichheim. Ein entgegenkommendes unbekanntes Fahrzeug fuhr zum Teil auf der Fahrbahn des 44-Jährigen, sodass dieser ausweichen musste um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Suzuki-Fahrer kam daraufhin von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel. 05943-92000, in Verbindung zu setzen.

