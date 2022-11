Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Spendenbetrug - Geschädigte und Zeugen gesucht!

Montabaur (ots)

Am Dienstag, dem 08.11.2022, kam es in der Zeit von 16:30 bis 17:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Stauffenbergallee in Montabaur zu einem Spendenbetrug. Der Geschädigte wurde zunächst durch den Täter angesprochen. Unter Vortäuschen einer Hilfsbedürftigkeit (hier: Spenden für Menschen mit Behinderung) überreichte der Geschädigte dem Täter letztlich einen geringen Geldbetrag. Der Täter benutzte bei der Tatausführung ein Klemmbrett mit einer Liste angeblicher weiterer Spendenunterschriften. Um den Anschein der Seriosität zu verstärken, waren zudem die Symbole der Sparkasse und Volksbank abgedruckt. Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen dürfte es zu mindestens einer weiteren vollendeten Betrugstat zum Nachteil eines noch unbekannten Geschädigten gekommen sein.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, südosteuropäischer Phänotyp, dunkle und kurzgeschorene Haare, schwarze Hose, schwarze Jacke, schwarze Sneaker

Weitere Geschädigte sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt / zum unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich telefonisch oder per Mail bei der Polizeiinspektion Montabaur zu melden.

