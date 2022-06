Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

Dassel / Lauenberg (rod)

Am 21.06.2022 kam es gegen 12.10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Lauenberg, als ein 73-jähriger PKW-Fahrer aus Dassel mit seinem Pkw Mercedes von der Straße Tiefenthal auf die Sollingstraße nach rechts einbog. Als er sich bereits auf der Sollingstraße befand, kam von links ein silberfarbener oder grauer Pkw aus Richtung Fredelsloh, touchierte den Mercedes und fuhr weiter, ohne Angaben zu seiner Unfallbeteiligung zu ermöglichen. An dem Mercedes entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dassel oder Einbeck zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell