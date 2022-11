POL-PDMT: Nachtrag - Pressemeldung Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Daubach (ots) - Am 11.11.2022 gegen 14:10h ereignete sich in Daubach in der Hochstraße ein Verkehrsunfall durch welchen eine Person tödlich verletzt wurde. Der PKW kam von der Fahrbahn ab, durchfuhr zwei angrenzende Gärten und kollidierte mit einer Hauswand. Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Pressestelle ...

