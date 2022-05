Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Wiederinbetriebnahme der Polizeiwache in Schleiden - Innenminister Reul und Behördenleiter Ramers eröffneten renovierte Liegenschaft

Schleiden (ots)

Innenminister Herbert Reul hat am heutigen Mittwochmittag (13 Uhr) zusammen mit Landrat und Behördenleiter Markus Ramers die Polizeiwache in Schleiden wieder in Betrieb genommen. Das Gebäude wurde durch die Flutkatastrophe stark beschädigt und deshalb in den vergangenen Monaten renoviert. Zunächst fand ein Notbetrieb in einer mobilen Wache statt. Ab September 2021 wurde der Wachbetrieb in eine Containerwache eingerichtet. Seit der Flutnacht ist auch das Kriminalkommissariat 3 in der Liegenschaft in Euskirchen untergebracht. In den letzten Monaten fanden aufwendige Renovierungsmaßnahmen in Abstimmung mit dem Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen (LZPD) und in enger Zusammenarbeit mit der Vermieterin statt. Nach monatelanger Renovierung ist nun die Polizeiwache in Schleiden wiederhergestellt - ein neuer Estrich und eine neue Heizung sind nur Beispiele für die umfangreichen Arbeiten. Und auch wenn das Gebäude schon in die Jahre gekommen ist - immerhin nutzt die Polizei die Räumlichkeiten seit 1977 - wurden Lehren aus der Katastrophe gezogen. Da heutzutage nichts mehr ohne IT geht, ist der Serverraum nun in die sichere erste Etage gezogen. Innenminister Herbert Reul: "Die Polizei muss einsatzfähig sein! Und schon im September 2021 wurden mehr als 20 Container aufgestellt - ein schmuckloses Provisorium, aber ein wichtiges Symbol! Die Polizei war wieder einsatzfähig! Wir haben den Menschen vor Ort gezeigt, dass wir alles tun, was möglich ist, um schnellstmöglich wieder für sie da zu sein." Er lobte die schnelle Wiederherstellung: "Diese Arbeiten sind durch die Kreispolizeibehörde Euskirchen, das Landesamts für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen und externe Berater ausgezeichnet erledigt worden. Mein herzlicher Dank geht an alle Beteiligten!" Behördenleiter Markus Ramers: "Das Wichtigste war, dass die Polizei trotz der Flutkatastrophe für die Menschen vor Ort weiter präsent war und in kürzester Zeit eine Übergangslösung mit Containern aus dem Boden gestampft hat." Ramers lobte den Zusammenhalt: "Trotz dieser einmaligen Herausforderung und der persönlichen Betroffenheit von Kolleginnen und Kollegen haben alle hier gemeinsam angepackt und aus der Situation das Beste gemacht, um ihren Dienst hier in Schleiden für die Menschen zu leisten. Dafür danke ich Ihnen sehr."

