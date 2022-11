POL-PDMT: *EILT* Erneut aktuelle Telefonbetrügereien durch falsche Polizeibeamte im Raum Montabaur

Rennerod (ots) - Am vergangenen Dienstag kam es am Abend gegen 21:00 Uhr zu einem Großbrand in einem Sägewerk in Rennerod. Nach umfangreichen Ermittlungen der Brandermittler der Kriminalinspektion Montabaur ist davon auszugehen, dass der Brand durch einen technischen Defekt eines Radladers verursacht wurde. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur ...

