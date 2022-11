Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall ***Zeugen gesucht***

Langendernbach (ots)

Am 10.11.2022 ereignete sich gegen 08:40 Uhr auf der L288/L1551 ein Verkehrsunfall von Westerburg aus in Fahrtrichtung Langendernbach. Ein 51-jähriger Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Westerburg fuhr als letztes Fahrzeug in einer aus drei Fahrzeugen bestehenden Fahrzeugkolonne, überholte ein vor ihm fahrendes Fahrzeug und übersah den davor nach links abbiegenden 32-jährigen Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Montabaur. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden und zwei Personen wurden bei dem Verkehrsunfall leichtverletzt. Zeugen die den Verkehrsunfall gesehen haben, insbesondere Personen aus dem überholten Fahrzeug, werden gebeten sich bei der Polizei in Westerburg zu melden.

