Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Tatverdächtige nach versuchtem Aufbruch eines Zigarettenautomaten gestellt

Hamm-Heessen (ots)

Nach einem versuchten Aufbruch eines Zigarettenautomaten an der Mansfelder Straße am frühen Sonntagmorgen, 31. Juli, konnten alarmierte Polizeibeamte zwei tatverdächtige Männer unweit des Tatorts stellen.

Gegen 4 Uhr wurde ein Anwohner durch Schleifgeräusche geweckt. Beim Blick aus dem Fenster konnte er zwei Männer beobachten, die versuchten, den Automaten mit einem Werkzeug gewaltsam zu öffnen. Der aufmerksame Zeuge alarmierte die Polizei, die während der Anfahrt die beiden 37 und 32 Jahre alten Männer mit Fahrrädern auf der Mansfelder Straße antreffen konnte.

Der 32-Jährige mit Wohnsitz in Hamm führte eine Sporttasche mit, in der sich ein noch warmer Winkelschleifer befand. Bei beiden Fahrrädern besteht der Verdacht, dass sie gestohlen wurden. Der 37-Jährige hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und wurde festgenommen.

Der Automat hielt dem Aufbruchversuch stand. Die beiden Fahrräder und der Winkelschleifer wurden sichergestellt.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell