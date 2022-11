Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Aktionstag zur Bekämpfung von Wohnungseinbruchsdiebstählen

Polizeidirektionen Montabaur und Neuwied (ots)

Im Schutz der sogenannten "Dunklen Jahreszeit" nehmen erfahrungsgemäß die Delikte im Bereich Wohnungseinbruchsdiebstahl zu. Auch wenn die derzeitigen Zahlen in diesem Deliktsbereich sich auf einem vergleichsweise niedrigem Niveau bewegen, wurde in Kooperation der benachbarten Polizeidirektionen Montabaur und Neuwied ein Aktionstag zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls am 09.11.2022 durchgeführt. An diesem Tag im Zeitraum von 12-22 Uhr wurden mehrere Kontrollstellen an neuralgischen An- und Abreisewegen der potentiellen Täter eingerichtet, mobile Kontrollteams nach Einweisung in örtliche Schwerpunkte mit speziellen Einsatzaufträgen bedacht und mehrere präventive Beratungsstellen betrieben. Im Laufe des Tages wurden durch 74 Einsatzkräfte insgesamt 118 Fahrzeuge und 192 Personen kontrolliert sowie zahlreiche Beratungsgespräche bezüglich der Thematik Einbruchschutz im Rahmen von sogenannten "Haustürgesprächen" oder an speziell eingerichteten Beratungsstellen durchgeführt.

