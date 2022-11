POL-PDMT: *EILT* Aktuelle Telefonbetrügereien durch falsche Polizeibeamte im Raum Montabaur

Hachenburg (ots) - Am Mittwoch, den 09.11.2022, gegen 10:30 Uhr kam es in der Borngasse in Hachenburg zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Fußgänger schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt wurden. Eine 56-jährige Pkw-Fahrerin aus der VG Hachenburg befuhr die Borngasse in Richtung Alpenrod, als sie zwei Fußgänger übersah, welche den Zebrastreifen überquerten. Die beiden verletzten Fußgänger wurden in ...

mehr