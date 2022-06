POL-PDNR: Täter fliehen nach Einbruchversuch in Rheinbreitbach

Asbach (ots) - Im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Montagnachmittag entwendeten bisher unbekannte Täter "Am Spielhügel" in Asbach zwei Kinder Mountainbikes. Die beiden Fahrräder waren im Tatzeitraum in einem Fahrradständer am Anwesen der Geschädigten abgestellt. Die beiden Mountainbikes werden wie folgt beschrieben: 1.: 24 Zoll, schwarz, mit neon-grünen Akzenten an Querstange und Gabel 2.: 21 Zoll, schwarz, mit neon-gelben Akzenten an Querstange und Gabel. Hinweise ...

