Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Diez (ots)

Altendiez: Am Vormittag des 10.11.2022 kam es am Ortsausgang von Altendiez in Richtung Hirschberg (B417) zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen zwei PKW frontal zusammen, wodurch die jeweiligen Fahrzeugführer verletzt wurden. Nach erfolgter Erstversorgung wurden diese in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zwecks Unfallaufnahme und Bergung der beteiligten Fahrzeuge, musste die B417 für ca. eine Stunde vollgesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

