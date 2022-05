Polizei Dortmund

POL-DO: Taschendiebe in Lünen festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0597

Nach einem Handydiebstahl konnte die Polizei zwei Tatverdächtige festnehmen. Sie stehen ebenfalls im Verdacht einen räuberischen Diebstahl letzte Woche begangen zu haben.

Am Freitag, 27.5.2022, erstattete ein 59-jähriger Lüner auf der Wache Anzeige wegen eines versuchten Taschendiebstahls. Zwei junge Männer hatten zuvor gegen 17.45 Uhr in einem Supermarkt vergeblich versucht das Handy aus der Tasche des Lüners zu ziehen. Ein aufmerksamer Zeuge hinter dem 59-Jährigen bemerkte den Diebstahl und stellte zusammen mit dem Lüner die Diebe zur Rede. Daraufhin flüchteten die Täter ohne Beute aus dem Supermarkt in unbekannte Richtung.

Mit Hilfe des Lüners konnten zwei Tatverdächtige auf der Lüner Münsterstraße festgenommen werden. Einer der beiden hatte kurz zuvor laut Zeugenangaben ein Handy vor den Beamten versteckt, vergeblich. Das Handy stammt nach ersten Ermittlungen von einem Taschendiebstal auf der Himmelfahrtskirmes in Lünen letzte Woche. Dort hatten zwei unbekannte Täter das Mobiltelefon entwendet. Die beiden sind zudem tatverdächtig in der letzten Woche einen Rucksack bei einem räuberischen Diebstahl gestohlen zu haben.

Zudem fanden die Beamten bei den Tatverdächtigen eine Vielzahl von Google-Play Guthabenkarten ohne Rechnung.

Die Beamten brachten den 21 und 23-jährigen Mann in das Polizeigewahrsam. Besondere Haftgründe lagen nicht vor. Neben den Ermittlungen zu dem versuchten Handydiebstahl stehen sie jetzt auch in Verdacht den räuberischen Diebstahl am 25.5. verübt zu haben. Die Ermittlungen dauern an.

