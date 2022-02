Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Granate an Polizei übergeben

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Ein 58-Jähriger gab am Dienstag an der Pforte der Polizei Liegenschaft in Enkenbach-Alsenborn eine Granate ab. Verständigte Spezialkräfte untersuchten die Granate. Die Untersuchung ergab, dass von der 7,5 cm Sprenggranate keine Gefahr ausging. Die Ermittlungen zum Fundort der Granate laufen. |cst

