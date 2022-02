Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei konkretisiert Tatörtlichkeit

Kaiserslautern (ots)

Am 10. Februar packte ein etwa 60 Jahre alter Mann eine 15-Jährige an einer Bushaltestelle am Arm und forderte sie auf, ihm zu folgen (wir berichteten https://s.rlp.de/gKx82). Bei der Tatörtlichkeit handelt es sich um eine Bushaltestelle unmittelbar am Schillerplatz in Kaiserslautern. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise bitte an das Altstadtrevier, Telefon 0631 369-2150. |cst

