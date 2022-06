Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Fußgängerin frontal von Auto erfasst - eine Schwerverletzte

Freiburg (ots)

Am Freitag, 24.06.2022, gegen 18.45 Uhr, wurde eine 18-jährige Fußgängerin beim Überqueren der Römerstraße frontal von einem Auto erfasst. Die schwer verletzte 18-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 18-Jährige wollte zwischen der Schwarzwaldstraße und der Feldbergstraße die Römerstraße überqueren und habe dabei wohl nicht auf den Fahrzeugverkehr geachtet. Sie übersah wohl eine von links kommende 53-jährige Pkw-Fahrerin, welche in Richtung Schildgasse unterwegs war. Die 18-Jährige wurde von dem Pkw erfasst, auf die Motorhaube aufgeladen und auf die Fahrbahn abgeworfen. Am Pkw sei ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro entstanden.

