POL-FR: Grenzach-Wyhlen: mit über 2,5 Promille auf Fahrrad unterwegs

Freiburg (ots) - Sonntagnacht, 26.06.2022, gegen 01.30 Uhr, wurde der Polizei ein Falschfahrer auf der Autobahn A 98 gemeldet. Dieser soll in der falschen Richtung von Binzen kommend in Richtung Weil am Rhein unterwegs sein. Am Autobahndreieck Weil am Rhein konnte der 55-jährige Falschfahrer angehalten und kontrolliert werden. Bislang liegen hier keine Erkenntnisse vor, dass andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. ...

