POL-FR: Weil am Rhein: Auto kommt auf dem Dach zum Liegen - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots) - Als erster einer fünfköpfigen Gruppe befuhr am Sonntag, 26.06.2022 gegen 11.50 Uhr ein 59 Jahre alter Mann auf seiner BMW die L 149 von Ortsausgang St. Blasien in Richtung Häusern. In der ersten Linkskurve geriet er auf eine Ölspur und rutschte weg. Er stürzte und sein Motorrad prallte in die dortige Leitplanke. Er selbst rutschte unter der ...

mehr