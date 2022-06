Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Motorradfahrer übersehen - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Im stockenden Verkehr befuhr am Samstag, 25.06.2022 gegen 15.30 Uhr ein 40 Jahre alter Mann mit seiner Harley die Eisenbahnstraße in Richtung Tiengen. Kurz vor dem Bahnhof überholte er verbotswidrig und mit unzureichenden Seitenabstand den vor ihm fahrenden Tiguan. Als das Krad auf Höhe des Pkws war, scherte dieser leicht nach links aus, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Der Kradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. An seiner Maschine entstand Sachschaden von rund 1500 Euro, am Tiguan rund 3000 Euro. Der 51 Jahre alte Tiguan-Fahrer blieb unverletzt.

md/tb

