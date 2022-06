Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg/ Niederhof: Alle vier Reifen an Auto zerstochen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 24./25.6.2022 wurde an einem Fahrzeug, welches in der Diegeringer Straße geparkt war, alle vier Reifen zerstochen. Der Sachschaden steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in oben genannter Straße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

