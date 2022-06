Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Wieder Scheibe an Bushaltestelle mit Stein eingeworfen - Polizei sucht weitere Zeugen!

Freiburg (ots)

Durch eine Zeugin wurde der Polizei am Samstag, 25.06.2022 gegen 01.50 Uhr mitgeteilt, dass Personen mit Steinen auf die Glasscheiben der Bushaltestelle in der Klettgaustraße werfen würden. Die Polizei rückte an und stellte vor Ort Beschädigungen am Bushäuschen fest. Mit einem Stein wurde die linke der drei Verglasungen eingeworfen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Die Zeugin konnte drei männliche Personen im Alter von rund 20 Jahren beobachten. Alle hatten Kapuzenpullover an und zwei davon waren dunkel gekleidet. Die dritte Person hatte einen beigen Kapuzenpullover. Das selbige Bushäuschen wurde in der Vergangenheit bereits in ähnlicher Weise beschädigt. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-531) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

