POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Versuchter Einbruch in Zulassungsstelle - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Über ein Balkonfester wurde am Samstag, 25.06.2022 gegen 22.00 Uhr von Unbekannten versucht, in die Zulassungsstelle in der Alfred-Nobel-Straße einzubrechen. Der oder die Täter bogen zwei Rahmenblenden der Fensterverglasung um und lösten damit den Alarm aus. Beim Eintreffen vor Ort waren keine Personen mehr am Gebäude. Dieses wurde augenscheinlich nicht betreten. Zu einem Sachschaden kam es nicht. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-531) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

