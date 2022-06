Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Transporter überschlägt sich

Mehrere Anrufer meldeten am Sonntag, 26.06.2022 gegen 13.50 Uhr ein Fahrzeug, welches sich auf der B 314, kurz vor Stühlingen überschlagen hat. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 23 Jahre alte Fahrer mit seinem Sprinter nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist. Dabei fuhr er gegen eine Leitplanke und anschließen gegen einen Baum, wo in der Folge das Fahrzeug auf die Seite kippte. Bei dem Unfall verletzte sich der junge Mann leicht und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Unfallursächlich dürfte nach eigenen Angaben eine kurze Ablenkung durch das Navigationssystem gewesen sein. Am Transporter entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 40000 Euro. Die Feuerwehr Stühlingen war mit einem Fahrzeug und 12 Einsatzkräften vor Ort.

