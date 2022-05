POL-NOM: Pkw zerkratzt

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Güterbahnhofstraße; Sonntag, 08.05.2022, 00:28 Uhr NORTHEIM (TH) In der Güterbahnhofstraße in Northeim ist es in der Nacht von Samstag, 07.05.2022, auf Sonntag, 08.05.2022, gegen 00:28 Uhr zu einem Brand von Sperrmüll gekommen. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten zwei Couchgarnituren, ein Sessel sowie ein Stuhl in Brand, die vor einem Mehrfamilienhaus in der Güterbahnhofstraße ...

mehr