Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sperrmüll steht in Flammen

Northeim (ots)

37154 Northeim, Güterbahnhofstraße; Sonntag, 08.05.2022, 00:28 Uhr

NORTHEIM (TH) In der Güterbahnhofstraße in Northeim ist es in der Nacht von Samstag, 07.05.2022, auf Sonntag, 08.05.2022, gegen 00:28 Uhr zu einem Brand von Sperrmüll gekommen.

Aus bislang unbekannter Ursache gerieten zwei Couchgarnituren, ein Sessel sowie ein Stuhl in Brand, die vor einem Mehrfamilienhaus in der Güterbahnhofstraße abgestellt und mit einer Folie gegen Regen abgedeckt waren. Eine 48-jähr. Anwohnerin wurde durch den Feuerschein wach und sah den lichterloh brennenden Sperrmüll vor dem Haus.

Mehrere Anwohner versuchten das Feuer selbstständig zu löschen, ehe der Brand durch die Freiwillige Feuerwehr Northeim endgültig gelöscht werden konnte. Die Ermittlungen zu der Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell