POL-FR: St. Blasien: Motorradfahrer rutscht auf Ölspur aus und verletzt sich schwer

Freiburg (ots)

Als erster einer fünfköpfigen Gruppe befuhr am Sonntag, 26.06.2022 gegen 11.50 Uhr ein 59 Jahre alter Mann auf seiner BMW die L 149 von Ortsausgang St. Blasien in Richtung Häusern. In der ersten Linkskurve geriet er auf eine Ölspur und rutschte weg. Er stürzte und sein Motorrad prallte in die dortige Leitplanke. Er selbst rutschte unter der Leitplanke durch und stürzte wenige Meter den Hang hinunter. Dabei verletzte er sich schwer und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht werden. Sein Motorrad wurde abgeschleppt, es entstand Sachschaden von rund 20000 Euro, an der Leitplanke 1500 Euro. Die Ölspur wurde im Vorfeld von einem defekten Pkw verursacht und die Reinigungsfirma war bereits beauftragt. Durch die Feuerwehr wurden erkennbare Ölwarnschilder aufgestellt. Für die Reinigung, kurz nach dem Unfall, musste die Strecke zwischen St. Blasien und Häusern voll gesperrt werden.

md/tb

