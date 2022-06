Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfall zwischen zwei Radfahrern - Unfallbeteiligter gesucht

Freiburg (ots)

Ein Radfahrer soll am Sonntag, 26.06.2022, gegen 09.50 Uhr, von der Burgunder Straße kommend die Freiburger Straße bei der dortigen Lichtzeichenanlage für Fußgänger und Radfahrer überquert haben. Vermutlich wollte er nach links auf den dortigen Geh- und Radweg einbiegen. Beim Überqueren soll er einen 37-jährigen Radfahrer übersehen haben, welcher den Geh- und Radweg von Haltingen kommend in Richtung Weil am Rhein befuhr. Der 37-Jährige habe eine Vollbremsung gemacht und sei dabei gestürzt, ohne mit dem querenden Radfahrer Kontakt gehabt zu haben. Beide Radfahrer sprachen wohl kurz miteinander und setzten ihre Fahrt fort, ohne ihre Personalien auszutauschen. Etwa eine halbe Stunde später klagte der 37-Jährige über Schmerzen und verständigte die Polizei. Der 37-Jährige kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein sucht nun den querenden Radfahrer. Er soll etwa 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Er hatte eine normale Statur und kurze graue Haare. Er trug wohl eine Brille. Der Radfahrer, beziehungsweise Zeugen, welche Hinweis zu ihm geben können, mögen sich bitte unter der Telefonnummer 07621 98000 (24 h) mit der Verkehrspolizei in Verbindung setzen.

