Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Fensterscheibe eingeschlagen

Hildesheim (ots)

Alfeld

Im Tatzeitraum von Donnerstag, 27.10.2022, 19.00 Uhr, bis Samstag, 29.10.2022, 09.00 Uhr, wurde in 31061 Alfeld, Brunnenweg 11, an der Rückseite eines Hauses, eine Fensterscheibe eingeschlagen. Der Schaden in Höhe von ca. 200,- Euro geht zu Lasten einer kirchlichen Gemeinde. Zeugen, die Hinweise auf den/die Täter geben können, werden gebeten sich an die Polizei Alfeld, Tel. 05181/91160 zu wenden./tsc

