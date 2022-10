POL-ME: Falscher Handwerker bestiehlt Langenfelder Paar - Langenfeld - 2210083

Polizei Mettmann

In Langenfeld hat ein bislang noch unbekannter Trickbetrüger bereits am Freitag (14. Oktober 2022) ein Ehepaar in dessen Haus bestohlen. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet, bittet um Zeugenhinweise und warnt gleichzeitig eindringlich vor der Masche der Kriminellen.

Folgendes war geschehen:

Gegen 15:30 Uhr klingelten ein Mann an der Haustür eines Langenfelder Ehepaares (beide 80 Jahre alt) an der Langforter Straße. Er gab an, die Dichtheit des Kanalanschlusses überprüfen zu müssen, weshalb er von dem Ehepaar ins Haus gelassen wurde. Nachdem er sich einige Zeit im Keller aufgehalten hatte, sollte das Langenfelder Ehepaar dann in verschiedenen Räumen die Wasserhähne aufdrehen. Schließlich verlangte der angebliche Handwerker mehrere Hundert Euro für seine vermeintlichen "Arbeitsleistungen".

Doch damit nicht genug: Nachdem er das Geld erhalten hatte, griff sich der Täter weiteres Bargeld und das Portemonnaie der Ehefrau und rannte damit nach Draußen. Erst jetzt bemerkte das Langenfelder Ehepaar, dass es sich bei dem "Handwerker" augenscheinlich um einen Betrüger handelte. Daher rannte der Ehemann dem Täter hinterher und folgte ihm bis zu seinem Fluchtwagen, wo es zu einer Rangelei kam, in dessen Folge das Fahrerfenster des Autos zu Bruch ging. Verletzt wurde der Langenfelder jedoch nicht.

Anschließend flüchtete der Betrüger mit seinem Auto über die Straße "Am Weißenstein" und der Senior alarmierte die Polizei. Diese leitete umgehend eine Fahndung nach dem Fluchtwagen ein, konnte dabei jedoch keine verdächtigen Fahrzeuge oder Personen mehr antreffen.

Zu dem Täter liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - circa 40 bis 45 Jahre alt - etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß - schlanke Statur - schwarzer, kurzer Bart - südeuropäisches Erscheinungsbild - trug eine schwarze Kappe - sprach akzentfreies Deutsch - war mit einem silbernen Mercedes unterwegs, vermutlich mit Krefelder Kennzeichen

Die Polizei fragt:

Wer hat am Freitag eine Person oder ein Auto gesehen, auf die die Beschreibung zutrifft? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

Gleichzeitig nimmt die Polizei den Vorfall zum Anlass, um erneut und eindringlich vor den verschiedenen Maschen von Trickbetrügerinnen und Trickbetrügern zu warnen:

Lassen Sie keine Fremden in Ihr Haus oder Ihre Wohnung! Mitarbeiter der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach plötzlich vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: selbst diese können gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Freunden oder Verwandten, oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt, der vorgibt, in Ihre Wohnung zu wollen.

