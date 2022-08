Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.08.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Wüstenrot: Pferde verletzt

Ein Unbekannter sorgte im Bereich Wüstenrot für mehrere Sachbeschädigungen und verletzte Pferde. Der Täter begab sich im Juli mehrmals zu der Pferdekoppel am Rehsee zwischen Neuhütten und Blindenmannshäusle und schnitt die Kopfhalter einiger Pferde durch. Anfang August verletzte der Unbekannte dann zwei Pferde vermutlich mit einem Schnittwerkzeug. Der Polizeiposten Obersulm sucht dringend Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Koppel machen konnten oder Hinweise auf den Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07130 4009370 zu melden.

Brackenheim: Streifenwagen kollidiert mit Reh

Bei einer Einsatzfahrt am Mittwochabend bei Brackenheim stieß ein Streifenwagen mit einem Rehbock zusammen. Die Polizeibeamten fuhren gegen 22 Uhr auf der Landesstraße 1107 bei Haberschlacht, als der Bock plötzlich die Fahrbahn querte. Es kam zur Kollision, nach der das Tier auf einen entgegenkommenden Audi geschleudert wurde. Der Fahrer des Streifenwagens wurde leicht verletzt und es entstand ein Gesamtschaden von rund 11.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bad Wimpfen: BMW-Fahrer fährt Rettungskräfte an - Zeugen gesucht!

Weil die Besatzung eines Rettungswagens einen BMW-Fahrer in Bad Wimpfen aufgrund seiner rasanten Fahrweise stoppen wollte, fuhr dieser die beiden Rettungskräfte an und verletzte sie. Der Rettungswagen stand gegen 23.30 Uhr an einer roten Ampel, als dieser plötzlich von dem silbergrauen BMW mit einem unbekannten männlichen Fahrzeugführer überholt wurde. Der Unbekannte fuhr über eine rote Ampel und beschleunigte sein Fahrzeug stark. Hierbei geriet er auf die Gegenfahrspur und fuhr Schlangenlinien. Die Rettungswagenbesatzung verfolgte den Pkw während dieser immer wieder andere Autos an unübersichtlichen Stellen überholte und mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit fuhr. Im Bereich des Steinwegs in Bad Wimpfen musste der BMW dann an einer Einbuchtung aufgrund von Gegenverkehr warten. Der Fahrer des Rettungswagens fuhr dann schräg vor den BMW. Sein Beifahrer stieg aus, um den Unbekannten in seinem Fahrzeug anzusprechen. Dieser legte den Rückwärtsgang ein, zeigte dem zwischenzeitlich ebenfalls ausgestiegenen Fahrer des Rettungswagens den Mittelfinger und fuhr auf diesen zu. In der Folge fiel dieser auf die Motorhaube des BMWs und rutschte nach wenigen Metern aufgrund einer Vollbremsung des Fahrers wieder von der Haube herunter. Sein Kollege versuchte durch Öffnen der Beifahrerseite des BMWs die Handbremse zu ziehen, was misslang. Der BMW beschleunigte erneut und fuhr über den Fuß des Rettungswagenfahrers. Die beiden Rettungskräfte wurden hierdurch leicht verletzt.

Der BMW flüchtete wieder und die Rettungswagenbesatzung nahm die Verfolgung erneut auf. Im Bereich Bonfeld missachtete der Mann wieder eine rote Ampel, woraufhin unbeteiligte Fahrzeug stark abbremsen mussten. Der Flüchtende setzte seine Fahrt auf die Autobahn A6 in Richtung Mannheim fort, wo er aus den Augen verloren wurde.

Bei dem BMW soll es sich um ein 3-er oder 5er Modell mit silbergrauer Lackierung gehandelt habe. Im Heckbereich war ein blauleuchtender Ring um das BMW-Logo herum angebracht. Es könnte sich bei dem Kennzeichen und ein Heidelberger Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer wird als circa 30 Jahre alt beschrieben und hatte kurze schwarze Haare.

Das Polizeirevier Neckarsulm sucht Zeugen, die die beschriebene Verfolgungsfahrt gesehen haben oder selbst durch den BMW-Fahrer geschädigt wurden. Insbesondere wird ein Renault Clio, vermutlich mit Esslinger Kennzeichen, gesucht, der beobachtet haben soll, wie der Fahrer des Rettungswagens angefahren wurde.

Bad Wimpfen: Fahrradfahrer verletzt Fußgänger und flüchtet

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem 38-jährigen Fußgänger und einem 41-jährigen Mountainbikefahrer kam es am Donnerstag in Bad Wimpfen. Der 38-Jährige lief gegen 0 Uhr auf dem Fuß- und Radweg an der Landesstraße 530 von Bad Wimpfen in Richtung Bad Rappenau. Aus Richtung Bad Wimpfen fuhr ihm der Fahrradfahrer ohne Beleuchtung entgegen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch beide zu Boden fielen. Hierbei wurde der Fußgänger schwer verletzt. Der Fahrradfahrer gab ihm falsche Personalien an und weigerte sich einen Krankenwagen zu verständigen. Nachdem der Fußgänger selbst den Notruf wählte, flüchtete der 41-Jährige. Sein Geldbeutel ließ er jedoch an der Unfallstelle liegen. Die Ermittlungen zu dem Mann dauern an. Der verletzte Fußgänger wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Brackenheim: Suzuki beschädigt - Wer war's?

Unbekannte beschädigten am Dienstag einen geparkten Suzuki und flüchteten. Das Fahrzeug stand zwischen 9.15 Uhr und 9.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Georg-Kohl-Straße. Als die Besitzerin zu ihrem Pkw zurückkam, entdeckte sie einen Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 zu melden.

Schwaigern: Hochwertige Werkzeuge gestohlen

Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Mittwoch hochwertige Werkzeuge von einer Baustelle in Schwaigern. Die Täter gelangten über einen Bauzaun auf das Gelände und brachen einen Baucontainer auf, aus dem sie die Werkzeuge entnahmen. Vor einem weiteren Baucontainer stand ein Radlader, der durch die Täter versetzt wurde, um das Schloss am Container zu entfernen. Ob aus diesem etwas entwendet wurde ist nicht bekannt. Aus einem dritten Baucontainer wurde anschließend vermutlich noch ein Werkstattkoffer entwendet. Zeugen, die Hinweise zu den Aufbrüchen geben können oder verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07138 810630 beim Polizeiposten Leintal zu melden.

Neckarwestheim: Tresor aus Wohnhaus gestohlen

Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht Zeugen, nachdem Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag einen Tresor mit Bargeld aus einem Gebäude in Neckarwestheim stahlen. Die Täter verschafften sich zwischen 15.30 Uhr am Mittwoch und 0.30 Uhr am Donnerstag Zutritt zu dem Haus im Amselweg. Dort nahmen sie den Tresor samt Inhalt an sich und verschwanden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell