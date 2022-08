Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.08.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Raub auf Parkplatz

Ausgeraubt und schwer verletzt wurde ein Mann am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr in Tauberbischofsheim. Der 40-Jährige war auf einem Parkplatz eines Baustoffhandels in der Duderstädter Allee, mit drei Unbekannten, verabredet. Hier wollte er Rauschgift von einer der Personen erwerben. Im Laufe des Handels kam es jedoch zu Handgreiflichkeiten zwischen dem 40-Jährigen und zwei Männern aus der Gruppe. Durch Schläge fiel der Mann auf den Boden und verlor hierbei sein Handy. Der Verletzte konnte schließlich flüchten, musste jedoch sein Mobiltelefon zurücklassen. Zuhause angekommen, verständigte er die Polizei über den Vorfall. Er konnte die Angreifer noch als zirka 25 bis 30 Jahre alt, einer mit längeren blonden und einer mit dunklen, zurückgegelten Haaren mit osteuropäischem Erscheinungsbild beschreiben, bervor er in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Das Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Bad Mergentheim: Schaden nach Unfall begutachtet und geflüchtet

Eine aufmerksame Zeugin verständigte am Mittwochmorgen nach einem Unfall in Bad Mergentheim die Polizei. Sie konnte beobachten, wie ein bislang unbekannter Fahrer eines Audi A3 um 09.20 Uhr in der Poststraße gegen einen geparkten Mercedes fuhr. Der Mann stieg im Anschluss aus seinem Fahrzeug, begutachtete den entstandenen Schaden und flüchtete in der Folge mit seinem PKW. Der Halter des Mercedes war zum Unfallzeitpunkt nicht an seinem Auto, weshalb er von dem entsstandenen Schaden von rund 500 Euro erst durch die Polizei erfahren. Das Polizeirevier Bad Mergentheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell