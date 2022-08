Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.08.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Adelsheim: Mann nach Messerangriff schwer verletzt

Mit einem Messer verletzten zwei Unbekannte einen 40-Jährigen am Mittwochmittag in Adelsheim schwer. Die beiden Fremden fragten den Mann gegen 13.30 Uhr auf der Marktstraße auf Höhe des Stadtturms in russischer Sprache nach einer Zigarette. Als Ihnen die Zigarette nicht schmeckte, zog eine Person ein Messer und stach auf den 40-Jährigen ein. Der Verletzte konnte sich zum Polizeiposten Adelsheim retten und den Angriff melden. Er wurde nach einer ersten Behandlung durch einen Notarzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Eine Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief erfolglos. Der Polizeiposten Adelsheim hofft nun auf Zeugen,welche die Tat beobachten konnten oder Hinweise auf die Täter geben können. Die Männer sollen etwa 30 Jahre alt und 1,70 m groß gewesen sein. Bekleidet waren die Täter mit dunklen Shorts und einem weißen bzw. dunklen ärmellosen Shirt und Basecaps. Die Täter flüchteten nach der Tat wohl in Richtung Bahnhof. Hinweisgeber, sollen sich unter der Telefonnummer 06291 648770 melden.

Limbach: Ohne Führerschein unterwegs - 24-Jähriger leistet Polizisten Widerstand

Ohne Führerschein war ein 24-Jähriger am Mittwochnachmittag in Limbach unterwegs. Der junge Mann wurde gegen 15.30 Uhr am Steuer eines Renault Clio in der Straße Am Wiesental einer Kontrolle unterzogen. Die Polizisten stellten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und das Auto ihm auch nicht gehörte. Der Schlüssel des Fahrzeugs wurde durch die Beamten beschlagnahmt. Hiergegen sperrte sich der 24-Jährige und wehrte sich gegen die Polizisten. Der junge Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Den Schlüssel konnte die Eigentümerin des Autos bei der Polizei abholen.

Buchen: Mit 180 km/h über die Bundesstraße - 20-Jährige zu schnell unterwegs

Am Steuer ihres Audis war eine 20-Jährige am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 27 schneller als erlaubt unterwegs. Mit 180 km/h bei erlaubten 100 Stundenkilometern wurde der A5 bei Buchen in Richtung Walldürn von einer Streife gemessen. Wie die Beamten in der folgenden Kontrolle feststellten, war die junge Frau als Fahranfängerin noch in der Probezeit. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell