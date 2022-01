Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 20 Verkehrsteilnehmer zu schnell in Rothenuffeln unterwegs

Hille (ots)

Am Dienstagabend kontrollierten Kräfte des hiesigen Verkehrsdienstes an der Lübbecker Straße (B 65) in Rothenuffeln das Tempo der Verkehrsteilnehmer. Dabei stellten die Beamten innerorts bei erlaubter Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h insgesamt 20 Tempoüberschreitungen fest.

Ein 37 Jahre alter Hiller, welcher mit einer Geschwindigkeit von 89 km/h gemessen wurde, stellte sich während der Tempomessungen als schnellster Fahrzeugführer heraus. Er muss sich auf eine Geldbuße von 260 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot einstellen.

Besonders negativ fiel außerdem ein 18-jähriger Hiller auf. Der hatte sein Fahrzeug auf der Bundesstraße mit gemessenen 84 Stundenkilometern in Richtung der Kontrollstelle gesteuert. Auch er erhält ein Bußgeld von 260 Euro und zwei Punkte. Zudem hat der Fahranfänger, dem erst vor wenigen Wochen sein Führerschein ausgehändigt worden war, mit weiteren Konsequenzen und einem Fahrverbot zu rechnen.

Neben diesen Höchstwerten wurden unter anderem weitere Fahrzeuge mit 82 und 80 km/h geblitzt. Deren Fahrzeugführer werden mit einer Geldbuße von jeweils 180 Euro und einem Punkt belegt.

