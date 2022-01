Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zahlreiche Verkehrsverstöße am Freitag festgestellt

Minden, Bad Oeynhausen (ots)

Bei Verkehrskontrollen am Freitagabend haben die Gesetzeshüter in Minden und Bad Oeynhausen zahlreiche Verstöße festgestellt.

So mussten die Polizisten wegen Tempoverstößen auf der Kanalstraße in Bad Oeynhausen insgesamt 76 Verwarngelder erheben und 38 Owi-Anzeigen fertigen. Hinzu kamen bei einer Kontrolle auf der Ringstraße in Minden elf Verwarngelder und vier weitere Owi-Anzeigen. An der Kontrollstelle in Minden war mit gemessenen 88 km/h ein 22 Jahre alter Mercedes-Fahrer am schnellsten, während das Radargerät auf der Kanalstraße einen Verkehrsteilnehmer als traurigen "Tagesschnellsten" mit 89 Stundenkilometern erfasste.

Des Weiteren bemerkten die Beamten, dass zwei Radfahrer ohne Licht und drei in falscher Fahrtrichtung gefahren waren. Sie wurden mit einem Verwarngeld belegt. Dies galt auch für einen Autofahrer, den man ohne angelegten Gurt ertappte. In zwei Fällen wurden Zweiräder stillgelegt, da man an diesen technischen Manipulationen erkannte. Die Fahrer erhielten eine Anzeige. Zudem dokumentierte man wegen anderer Verkehrsdelikte weitere vier Verwarngelder, vier Ordungswidrigkeitsanzeigen und zwei Strafanzeigen.

