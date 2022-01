Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mitgeführte Spielzeugpistole sorgt für Polizeieinsatz

Espelkamp (ots)

Dass das Hantieren mit einer mutmaßlichen Waffe im öffentlichen Raum niemals eine gute Idee ist und schlimme Folgen nach sich ziehen kann, versteht sich für viele Menschen von selbst. Das dürfte nach einem Polizeieinsatz am Dienstagabend nun auch einem Trio aus Rahden klar geworden sein.

So waren die drei Personen auf dem Gelände der Aral-Tankstelle in der Isenstedter Straße mit einer Schusswaffe gesehen worden, woraufhin die Polizeileitstelle gegen 19 Uhr zu einem möglichen Überfall in Kenntnis gesetzt wurde.

Daraufhin entsandten die Leitstellenbeamten umgehend mehrere Streifenwagen zu dem Tankstellengelände. Dort trafen die Einsatzkräfte wenige Minuten später auf drei Personen im Alter von 23 bis 27 Jahren. Bei deren Durchsuchung konnten die Beamten eine Spielzeugpistole auffinden und sicherstellen.

Wegen des offenen Führens der sogenannten Anscheinswaffe und dem damit verbundenen Verstoß gegen das Waffengesetz wurde seitens der Polizisten schließlich eine Owi-Anzeige gegen einen 24-jährigen Rahdener gefertigt.

