Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Spielplatzunterstand (Zeugenaufruf)

Hildesheim (ots)

HOLLE/SOTTRUM (erb). Am Morgen des 29.10.2022 wurde der Polizei Bad Salzdetfurth eine Sachbeschädigung an einem Spielplatz in 31188 Holle, Ortsteil Sottrum, bekannt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben der oder die Täter zuvor einen Holzunterstand des Spielplatzes an der Einmündung Langer Dooren / Sottrumer Straße beschädigt, indem das Dach angegangen worden ist. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen dreistelligen Betrag.

Die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung konnte vor Ort umfangreich Spuren sichern, welche möglicherweise zur Ermittlung des/der Verursacher(s) führen können. Gleichwohl ist die Polizei an Hinweisen aus der Bevölkerung interessiert. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 05063-9010 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell